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Лодка с людьми перевернулась под Волгоградом, один человек пропал без вести

В Кумылженском районе Волгоградской области водолазы поисково-спасательного отряда ищут утонувшего накануне мужчину. Как сообщили.

В Кумылженском районе Волгоградской области водолазы поисково-спасательного отряда ищут утонувшего накануне мужчину. Как сообщили в ГКУ «Служба спасения», трагедия произошла 15 июня в акватории Никитинского пруда.

Уточняется, что частное плавательное средство перевернулось, когда на нем находилось трое мужчин. Двое смогли выбраться на сушу. Одни из находившихся в лодке скрылся под водой и больше на поверхности не появился.

В настоящее время водолазы проводят работы по поиску тела мужчины 1962 года рождения по заявке ОМВД России по Кумылженскому району.