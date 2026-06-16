В Ростовской области сбиты вражеские БПЛА

В хуторе Курган Азовского района упавшие фрагменты дрона повредили облицовку жилого дома. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
«По предварительной информации пострадавших нет. Возгорание не зафиксировано. Экстренные службы работают на месте происшествия», — написал Юрий Слюсарь.
Кроме того, в небе над Батайском и Родионово-Несветайским районом были сбиты ещё несколько вражеских БПЛА.
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