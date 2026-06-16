151 БПЛА сбили над территорией России за семь часов

151 вражеский беспилотник был сбит и перехвачен дежурными средствами ПВО в период с 07:00 по 14:00 16 июня. Об этом сообщает Минобороны России.
БПЛА были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Орловской, Ростовской, Липецкой, Ярославской, Владимирской, Смоленской, Рязанской, Нижегородской, Тульской, Калужской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
Напомним, что режим беспилотной опасности ввели в Нижегородской области 16 июня.
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