Работали на Украину: в Крыму и Севастополе накрыли «колл-центры» мошенников

«Военными следственными органами СК России возбуждено уголовное дело в отношении восьми жителей Республики Крым, обвиняемых в незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции, совершенное организованной группой», — говорится в сообщении.
По версии следствия, фигуранты действовали по указанию неизвестных, зарегистрированных в мессенджере как Kiber и Sipa, с 2024 по 2026 годы. Они обеспечивали функционирование сим-боксов для массовых телефонных атак на граждан России с целью похищения денег.
Для реализации преступной схемы обвиняемые прибыли в Крым и арендовали квартиры, в том числе в Севастополе. Там они разместили оборудование, создав таким образом технические условия для дистанционной работы «колл-центров» на территории Украины.
«В результате использования указанного оборудования совершено не менее 16 преступлений — дистанционное мошенничество в отношении граждан РФ, которым причинен имущественный вред в различных размерах, в том числе в особо крупном», — уточнили в СК.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельств произошедшего и других соучастников преступления.