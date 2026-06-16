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Работали на Украину: в Крыму и Севастополе накрыли «колл-центры» мошенников

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн — РИА Новости Крым. Восемь крымчан обвиняются в незаконном использовании сим-боксов на территории Крыма и Севастополя. Обвиняемые создавали технические условия для дистанционной работы «колл-центров» на территории Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Военными следственными органами СК России возбуждено уголовное дело в отношении восьми жителей Республики Крым, обвиняемых в незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции, совершенное организованной группой», — говорится в сообщении.

По версии следствия, фигуранты действовали по указанию неизвестных, зарегистрированных в мессенджере как Kiber и Sipa, с 2024 по 2026 годы. Они обеспечивали функционирование сим-боксов для массовых телефонных атак на граждан России с целью похищения денег.

Для реализации преступной схемы обвиняемые прибыли в Крым и арендовали квартиры, в том числе в Севастополе. Там они разместили оборудование, создав таким образом технические условия для дистанционной работы «колл-центров» на территории Украины.

«В результате использования указанного оборудования совершено не менее 16 преступлений — дистанционное мошенничество в отношении граждан РФ, которым причинен имущественный вред в различных размерах, в том числе в особо крупном», — уточнили в СК.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельств произошедшего и других соучастников преступления.

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