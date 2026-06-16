Пропавший бигль Финик искал хозяйку в электричках Пермского края

В Пермском крае бигль по кличке Финик сбежал из дома, проник на железнодорожную станцию, запрыгнул в электричку и уехал в соседний город. Найти потерявшегося пса помогли неравнодушные пассажиры и сотрудники вокзала.
Пес породы бигль по кличке Финик устроил переполох на железнодорожной станции в селе Менделеево Пермского края. Пассажиры и встречающие обратили внимание на молодую собаку, которая металась по перрону, заглядывала в вагоны и всматривалась в лица людей, будто искала хозяина. В какой-то момент Финик запрыгнул в электричку и уехал в другой город.
Как рассказала начальник вокзала Верещагино Любовь Семерикова изданию aif.ru, собака села в пригородную электричку на станции Менделеево и оказалась в Верещагино. На одинокого пса обратила внимание пассажирка, которая вместе с кассиром привела его в администрацию вокзала. Финика накормили, напоили и оставили на время. Пес оказался дружелюбным и компанейским.
Финика разместили в отдельном помещении на вокзале, а девушка, которая его нашла, начала публиковать объявления в соцсетях. По словам руководителя вокзала, такие случаи — не редкость. Иногда животные забегают в поезда, сотрудники пытаются найти хозяев потеряшек. В прошлом году нашли кота-путешественника, который систематически ездил до Перми, Балезино, Глазова и возвращался домой на вечерней электричке.
Пассажирка Наталья Жарова, ехавшая из Менделеево в Верещагино, вспоминала, что не смогла пройти мимо одинокого пса. С руководством станции она договорилась, что Финика приютят на несколько часов, а она вернется в Менделеево и отвезет его домой, если хозяева не найдутся. Но благодаря соцсетям Наталья нашла хозяйку.
К вечеру Наталья забрала бигля с вокзала и отвезла в Менделеево, где передала владелице. По словам женщины, было видно, что собаку любят: он ухоженный и с прекрасным поведением. Когда Финик увидел машину хозяйки, сразу побежал к ней.
Хозяйка Финика призналась, что это уже второй побег. Большую часть года они живут в городе, а на лето приезжают на природу. Пес сделал подкоп под забором и выбрался. В день побега хозяйка уезжала в Пермь по делам, и пес, видимо, это понял.
Она отметила, что Финик очень социальный и контактный, ему тяжело оставаться одному. Как он оказался на станции и почему зашел в вагон, хозяйка не представляет. Она поблагодарила Наталью за то, что та нашла Финика и позаботилась о нем.