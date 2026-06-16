Fox News: ФБР предотвратило атаку на турнир UFC у Белого дома

Спецслужбы узнали о готовящемся преступлении 10 июня. В тот же день они задержали одного из подозреваемых в Цинциннати, штат Огайо. Позже оперативники нашли переписку в мессенджере Signal, где участники обсуждали детали атаки. В чате состояли как минимум 23 человека. Один из задержанных признался, что мишенью атаки должны были стать представители «капиталистической элиты», миллиардеры и политики.