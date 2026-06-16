Fox News: ФБР предотвратило атаку на турнир UFC у Белого дома

В понедельник стражи порядка задержали пятерых фигурантов заговора. Всего в деле фигурируют 23 человека, которых идентифицировали как сообщников.
Как сообщили источники, злоумышленники собирались атаковать окрестные здания с помощью беспилотников, начиненных взрывчаткой. По задумке, это должно было вызвать массовую эвакуацию и вывести людей под прицел снайперов. После этого преступники намеревались пойти на штурм ворот резиденции президента США.
Спецслужбы узнали о готовящемся преступлении 10 июня. В тот же день они задержали одного из подозреваемых в Цинциннати, штат Огайо. Позже оперативники нашли переписку в мессенджере Signal, где участники обсуждали детали атаки. В чате состояли как минимум 23 человека. Один из задержанных признался, что мишенью атаки должны были стать представители «капиталистической элиты», миллиардеры и политики.
Сам турнир UFC в Вашингтоне состоялся ночью 15 июня. Для него возвели специальную арену на Южной лужайке Белого дома. Мероприятие приурочили ко Дню независимости США, который отмечают 4 июля, и провели в день рождения президента Дональда Трампа.