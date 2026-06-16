Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Fox News: ФБР предотвратило атаку на турнир UFC у Белого дома

ФБР совместно с полицией США предотвратило вооруженное нападение на турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который состоялся в ночь на понедельник на территории Белого дома. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

В понедельник стражи порядка задержали пятерых фигурантов заговора. Всего в деле фигурируют 23 человека, которых идентифицировали как сообщников.

Как сообщили источники, злоумышленники собирались атаковать окрестные здания с помощью беспилотников, начиненных взрывчаткой. По задумке, это должно было вызвать массовую эвакуацию и вывести людей под прицел снайперов. После этого преступники намеревались пойти на штурм ворот резиденции президента США.

Спецслужбы узнали о готовящемся преступлении 10 июня. В тот же день они задержали одного из подозреваемых в Цинциннати, штат Огайо. Позже оперативники нашли переписку в мессенджере Signal, где участники обсуждали детали атаки. В чате состояли как минимум 23 человека. Один из задержанных признался, что мишенью атаки должны были стать представители «капиталистической элиты», миллиардеры и политики.

Сам турнир UFC в Вашингтоне состоялся ночью 15 июня. Для него возвели специальную арену на Южной лужайке Белого дома. Мероприятие приурочили ко Дню независимости США, который отмечают 4 июля, и провели в день рождения президента Дональда Трампа.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше