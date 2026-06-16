По путям на велосипеде. В Прикамье поезд насмерть сбил 10-летнего мальчика

Трагедия на железнодорожных путях произошла вечером 15 июня. Под многотонным поездом оказался 10-летний мальчишка с велосипедом. На место сразу были вызваны спасатели, но их помощь не потребовалась: травмы ребёнка оказались смертельными. Подробности — в материале сайта perm.aif.ru.
Был в наушниках?
Поезд сбил 10-летнего мальчика на перегоне между деревнями Хухрята и Мысы. На место происшествия выехали спасатели аварийно-спасательного формирования МКУ «УГЗЭП». Но их помощь уже не понадобилась: ребёнок погиб.
Предположительно мальчик с велосипедом переходил пути. Машинист поезда заметил ребёнка и применил экстренное торможение, но остановить многотонный состав не вышло.
«Следственными органами Центрального МСУТ СК России организовано проведение доследственной проверки по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Проводится комплекс первоначальных проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — рассказали в следственном комитете на транспорте.
В комментариях к постам о гибели ребёнка местные жители недоумевают, как мальчик не услышал поезд и не отошёл на безопасное расстояние. Некоторые предполагают, что он был в наушниках.
«Наверняка был в наушниках, поэтому ничего и не слышал», «Как вообще ребёнок оказался один на путях?», «Странно, что он не услышал поезд, может велосипед застрял или он сам?» — рассуждают пользователи социальных сетей.
Как удалось выяснить сайту perm.aif.ru погибший мальчик учился в одной из пермских школ.
«Ребёнок не был на рельсах».
К спору в социальных сетях подключилась Елена. Женщина представилась тётей погибшего ребёнка и рассказала, что он не был на рельсах, а шёл вдоль путей.
«Ребёнок не был на рельсах, дистанцию не рассчитал, колесо от велика цепануло и его потащило за ним. Это доли секунды», — написала пермячка в комментариях.
Елена также отмечает, что её племянник всегда соблюдал требования безопасности, был осторожен и внимателен.
«У нас ребёнок погиб. Отличный, хороший, доброжелательный, вежливый мальчик, которых сейчас мало встретишь. Вот так получилось, произошло, время уже не вернёшь, родителям соболезнования и сил», — рассказала о племяннике его тётя.
«Жить бы и жить».
Кроме споров о причинах трагедии местные жители пишут и слова соболезнования семье погибшего мальчика.
«Ребёнок погиб, чей-то сын. Горе в семье», «Жалко мальчика, молоденький совсем», «Тебе жить бы и жить ещё, но жизнь несправедлива», — комментируют посты пермяки.
Следственный комитет на транспорте напоминает, что железная дорога — место повышенной опасности. Ведомство призывает родителей поговорить с детьми и напомнить им о правилах безопасности вблизи железнодорожных путей.
«Чаще всего люди получают травмы, переходя пути в неположенных местах, проявляя невнимательность, пользуясь мобильными устройствами и наушниками, а также пытаясь пересечь пути перед приближающимся поездом. Поэтому важно быть особенно осторожным и пользоваться только специально оборудованными переходами через железнодорожные пути», — предостерегают в Центральном МСУТ СК России.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в Пермском крае хваст грузового поезда сошёл с рельс и протаранил электричку на соседних путях. Движение железнодорожного транспорта парализовало. Чудом в аварии никто не пострадал.