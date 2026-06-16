Минздрав опроверг фейк о первом случае заражения Эболой в Свердловской области

Напомним, что похожая ситуация произошла и в мае этого года. Уральским СМИ и главврачам екатеринбургских больниц пришли фейковые сообщения о первых выявленных случаях хантавируса в 354-м окружном военном клиническом госпитале ЦВО Екатеринбурга. К сообщению также был прикреплен документ от якобы замминистра областного минздрава Елены Малявиной.