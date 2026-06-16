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Воронежец купил старые и изношенные кроссовки за 21 тысячу

Недобросовестному продавцу из Хакасии грозит уголовная ответственность.

Источник: Комсомольская правда

49-летний воронежец решил купить новую пару кроссовок через одну из популярных онлайн-платформ. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Заинтересовавшись объявлением о продаже спортивной обуви за 21 тысячу рублей, он связался с продавцом. Оплатив товар по QR-коду, потерпевший получил долгожданную посылку. Но внутри вместо новых кроссовок оказались старые и изношенные.

Задержанный ранее не судимый 18-летний житель Хакасии признался, что не устоял перед легким заработком, а деньги потратил на личные нужды. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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