В Воронеже задержали мужчину, который полез с балкона многоэтажки с ребенком на руках

На опубликованной записи видно, как мужчина в нижнем белье висит на стене дома, забирает с балкона второго этажа малыша и пытается сползти с ним вниз под возмущение очевидцев. Как сообщили корреспонденту «КП-Воронеж» в региональном ГУ МВД, нарушителя уже задержали — выяснилось, что он является сожителем матери ребенка, а не его отцом.