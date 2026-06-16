Мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы за поджог тепловоза

Уроженец Республики Марий Эл приговорён к 15 годам лишения свободы за поджог тепловоза в Самарской области. Об этом сообщает 450media.ru.
Мужчина получил задание от анонимного куратора через мессенджер, который поручил ему осуществить поджог тепловоза на Куйбышевской железной дороге.
Сотрудники регионального УФСБ быстро установили личность преступника и задержали его в феврале 2025 года. Подозреваемый не стал отрицать свою вину. В апреле 2026 года Центральный окружной военный суд признал его виновным и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы: первые три года он проведет в тюрьме, а оставшиеся 12 лет — в колонии строгого режима. Приговор тогда не вступил в законную силу, так как адвокат осужденного подал апелляцию.
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