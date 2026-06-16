Мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы за поджог тепловоза

Сотрудники регионального УФСБ быстро установили личность преступника и задержали его в феврале 2025 года. Подозреваемый не стал отрицать свою вину. В апреле 2026 года Центральный окружной военный суд признал его виновным и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы: первые три года он проведет в тюрьме, а оставшиеся 12 лет — в колонии строгого режима. Приговор тогда не вступил в законную силу, так как адвокат осужденного подал апелляцию.