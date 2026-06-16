Бастрыкин ждет доклад об отравлении жителей Камышина роллами

Ранее сообщалось, что с признаками пищевого отравления в июне в медицинские учреждения Камышина обратились местные жители, в числе которых пятеро детей. Все они почувствовали себя плохо после того, как отведали роллы, заказанные в одном из местных заведений. Большая часть из отравившихся покупателей — всего, по предварительной информации, их оказалось 18 — заказывали роллы навынос. У восьми человек выявлена сальмонеллезная инфекция. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Работала заведения приостановлена.