В московском метро на рельсы упал пассажир

Спустя непродолжительное время Дептранс проинформировал, что экстренные службы оперативно отреагировали на ситуацию, и движение поездов на Некрасовской линии было восстановлено в соответствии с графиком. Информация о состоянии пострадавшего и деталях произошедшего уточняется.