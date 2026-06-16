В московском метро на рельсы упал пассажир

Интервалы движения поездов на Некрасовской линии столичного метрополитена были временно увеличены из-за падения пассажира на рельсы. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Спустя непродолжительное время Дептранс проинформировал, что экстренные службы оперативно отреагировали на ситуацию, и движение поездов на Некрасовской линии было восстановлено в соответствии с графиком. Информация о состоянии пострадавшего и деталях произошедшего уточняется.
Ранее в июне аналогичные инциденты фиксировались на Кольцевой и Замоскворецкой линиях.