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В московском метро на рельсы упал пассажир

Движение поездов на Некрасовской линии метро временно увеличивали из-за падения пассажира на рельсы. После оперативного вмешательства экстренных служб график движения был полностью восстановлен.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Интервалы движения поездов на Некрасовской линии столичного метрополитена были временно увеличены из-за падения пассажира на рельсы. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Спустя непродолжительное время Дептранс проинформировал, что экстренные службы оперативно отреагировали на ситуацию, и движение поездов на Некрасовской линии было восстановлено в соответствии с графиком. Информация о состоянии пострадавшего и деталях произошедшего уточняется.

Ранее в июне аналогичные инциденты фиксировались на Кольцевой и Замоскворецкой линиях.