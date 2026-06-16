В Крымском районе затоплено уже 10 тысяч гектаров территории

Сейчас угроза нависла над соседними поселениями. Жители хутора Урма и села Гвардейского, входящего в Киевское сельское поселение, находятся в режиме повышенной готовности и собирают вещи на случай экстренной эвакуации. Спасательные службы совместно с местными жителями ведут круглосуточную борьбу с потопом: специалисты откачивают воду из системы оросительных каналов и возводят земляные насыпи вдоль дорог, чтобы хоть как-то сдержать поток и защитить дома от затопления.