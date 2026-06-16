В Крымском районе затоплено уже 10 тысяч гектаров территории

Ситуация с паводком в Крымском районе продолжает ухудшаться, и масштаб бедствия уже можно оценивать по серьезным цифрам. Из-за прорыва дамбы на реке Кубань, ширина которого достигла 100 метров, под водой оказалось более 10 тысяч гектаров территории.
Стихия полностью накрыла хутор Западный и садовое товарищество «Йодник», однако благодаря заблаговременным действиям властей всех жителей этих населенных пунктов успели вывезти в безопасные места до прихода большой воды.
Сейчас угроза нависла над соседними поселениями. Жители хутора Урма и села Гвардейского, входящего в Киевское сельское поселение, находятся в режиме повышенной готовности и собирают вещи на случай экстренной эвакуации. Спасательные службы совместно с местными жителями ведут круглосуточную борьбу с потопом: специалисты откачивают воду из системы оросительных каналов и возводят земляные насыпи вдоль дорог, чтобы хоть как-то сдержать поток и защитить дома от затопления.
Удар стихии оказался особенно чувствительным для аграриев региона. Подтопление сельскохозяйственных угодий составило 5,5 тысячи гектаров, причем на площади около 5,1 тысячи га посевы погибли безвозвратно. Значительную часть этих потерь составляет озимая пшеница, которую вода уничтожила на площади более 2 тысяч гектаров.
Власти региона уже обсудили на краевом совещании возможные способы ликвидации прорана, но окончательное решение о методах ремонта дамбы обвалования примут только после проведения технической экспертизы и разработки проекта специалистами, сообщили в администрации Крымского района.
Ситуацию осложняет и прогноз синоптиков: 16 и 17 июня вновь обещаны сильные дожди с грозами и градом, что может привести к новому подъему уровня воды. Напомним, еще 15 июня администрация Крымского района ввела на всей территории муниципалитета режим чрезвычайной ситуации.