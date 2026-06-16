Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожар уничтожил более 90 процентов полотна панорамы Севастополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн — РИА Новости. Более 90% полотна и 99% предметного плана панорамы Севастополя уничтожено пожаром, который произошел из-за атаки украинского беспилотника по зданию, сообщили в пресс-службе музея обороны Севастополя.

Источник: © РИА Новости

«По предварительным подсчетам, в результате пожара погибло более 90% полотна, а также свыше 99% предметного плана, с учетом того, что часть его элементов могла сохраниться. В ходе визуального осмотра установлено, что уцелели предметы, в частности, пушки и ядра, металлические элементы экспозиции» , — говорится в сообщении музея в канале на платформе «Макс».

Часть экспонатов была ранее изъята сотрудниками музея в ходе реставрационных работ, когда в панораме была возведена защитная конструкция — настил над предметным планом. Сохраненные и пережившие пожар предметы будут использованы при дальнейшем восстановлении предметного плана. Оставшиеся материалы, не подлежащие восстановлению, будут утилизированы, говорится в сообщении.