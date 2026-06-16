Пожар уничтожил более 90 процентов полотна панорамы Севастополя

«По предварительным подсчетам, в результате пожара погибло более 90% полотна, а также свыше 99% предметного плана, с учетом того, что часть его элементов могла сохраниться. В ходе визуального осмотра установлено, что уцелели предметы, в частности, пушки и ядра, металлические элементы экспозиции» , — говорится в сообщении музея в канале на платформе «Макс».