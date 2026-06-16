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Две бетонных плиты упали с крыши жилой пятиэтажки в Челябинске

Раздавило лавочку у подъезда и забор палисадника.

Источник: 1obl.ru

В областном центре с крыши пятиэтажки по улице Сулимова, 94б, слетели две бетонных плиты. Жители говорят, что избежать жертв помогло только чудо. На снимках видно, что блоки раздавили забор палисадника и скамейку, на которой обычно сидят жильцы.

Госжилинспекция уже ищет виновных. Проверяют коммунальную организацию, которая обслуживает дом.

«Главным управлением будет организовано контрольно-надзорное мероприятие в отношении обслуживающей организации, по результатам которого будут приняты соответствующие меры. Лицензия не аннулирована», — сообщили в ГЖИ региона.

Напомним, ранее в поселке Потанино обрушился потолок многоэтажного жилого дома. Там также идет проверка, а еще возбудили уголовное дело. Жителям дома в Потанино предоставят временное жилье.