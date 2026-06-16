Бастрыкин затребовал доклад о нападении собак на ребенка в Севастополе

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя Главного Следственного управленичя СК России по Республике Крым и городу Севастополю Евгению Владимировичу Рудневу доложить о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела», — говорится в сообщении.
СК по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело.
Ранее в детском парке Севастополя собаки напали на 6-летнюю девочку. Сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних ОМВД были опрошены очевидцы для установления всех обстоятельств и причин происшествия. Севастопольские полицейские установили личность владельца собак, напавших на девочку. Хозяином животных оказался 51-летний местный житель.