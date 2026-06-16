Массовое отравление в суши-баре: 8 человек в больнице

Массовое отравление в Волгоградской области произошло после посещения камышинского суши-бара «ЕвроАзия». В больнице остаются восемь человек, в том числе дети. Пострадавшие жаловались на высокую температуру до 40°, рвоту, диарею и боли в животе. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
По результатам лабораторных исследований у восьми человек выявлена сальмонеллёзная инфекция. Роспотребнадзор закрыл кафе, выявив грубые нарушения санитарных норм. Дело взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин. В материале vlg.aif.ru — хронология, реакция властей и отзывы камышан.
Опасная еда: отравились посетители суши-бара «ЕвроАзия».
Местные жители рассказывают: в тот понедельник, 8 июня, в медучреждения города Камышина начали массово обращаться пациенты с одними и теми же симптомами. Люди жаловались на слабость и резкие боли в животе, на внезапно подскочившую температуру под 40. Они страдали от рвоты и диареи, которую невозможно было остановить — привычные препараты не помогали.
По словам горожан, в инфекционном отделении оказались 18 человек. Все они предполагали, что причиной стала еда из суши-бара «ЕвроАзия» — каждый из них или побывал там в этот день, или заказал доставку еды на дом. Пациенты попадали в руки медикам целыми семьями. Некоторые, чьё состояние позволяло, оставались лечиться дома.
В соцсетях камышане делились: в заведении началась проверка, его посетили санврачи и полиция. Кафе закрыли, как сообщалось в размещённом на его двери объявлении «по техническим причинам». Не работала и служба доставки.
Возбуждено уголовное дело: услуги не отвечали требованиям безопасности.
Во вторник, 16 июня, в волгоградском Следкоме подтвердили — по данному факту возбуждено уголовное дело.
«Местные жители стали обращаться в медучреждения Камышина в июне. В их числе были несовершеннолетние. У всех отмечались признаки пищевого отравления. Как показали результаты лабораторных исследований, у восьми человек выявлена сальмонеллёзная инфекция», — сообщает представитель СУ СК по Волгоградской области Ирина Багрова.
Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Ситуацией уже заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин.
«Глава ведомства поручил доложить о расследовании уголовного дела. Председатель СК России дал поручение руководителю СУ по Волгоградской области Василию Семенову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении Следкома.
Расследование ведет РПН: в ведомстве подтвердили сальмонеллёз.
В региональном управлении Роспотребнадзора (РПН) организовали санитарно-эпидемиологическое расследование после массового отравления.
«Случаи сальмонеллёза были зарегистрированы у жителей Камышина, которые употребляли в пищу продукцию, приобретённую в кафе “ЕвроАзия” индивидуального предпринимателя Станислава Кима. Это были роллы, суши и салаты», — поясняют в ведомстве.
Специалисты отобрали для исследования пробы продукции и сырья, смывы с поверхностей, водопроводную воду. Лабораторные исследования пока не завершены. Обследуется персонал кафе.
«В ходе проверки выяснилось, что в заведении не соблюдаются санитарно-эпидемиологические нормы, требования к санитарно-техническому состоянию и содержанию производственных помещений, а также реализации продовольственного сырья и пищевых продуктов», — подтверждают в волгоградском РПН.
Деятельность кафе приостановлена с 11 июня, материалы направлены в суд.
Грязь и медлительные официанты: у камышан были претензии к общепиту.
Между тем камышане и прежде жаловались на то, что в кафе грязно, столики нередко подолгу стоят неубранными после посетителей.
«Как-то зашли на летнюю веранду, два столика были с грязной посудой. Захотели расположиться за одним из них, но официантов не было минут 15. Пришлось идти их искать, чтобы они освободили для нас место», — рассказывает Светлана Волкова.
К сожалению, на её отзыв не обратили внимания контролирующие службы, пока не случилось беды.
Впрочем, многим кафе нравилось, в том числе, гостям из других городов.
«Пусть вас не смущает внешний вид заведения: качество блюд столичное, а стоимость — камышинская. Были проездом и не ожидали, что будет так вкусно», — делится житель Уфы Алексей.
По данным rusprofile.ru, в настоящее время ООО «Евроазия34», расположенное по тому же адресу, что и суши-бар — на улице Пролетарской, 10/3, находится в стадии ликвидации. Ликвидатор — Станислав Ким, он же единственный учредитель. По итогам 2024 года выручка компании составила 11,4 млн рублей, в 20 раз больше, чем в 2023-м.