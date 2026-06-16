Массовое отравление в суши-баре: 8 человек в больнице

Местные жители рассказывают: в тот понедельник, 8 июня, в медучреждения города Камышина начали массово обращаться пациенты с одними и теми же симптомами. Люди жаловались на слабость и резкие боли в животе, на внезапно подскочившую температуру под 40. Они страдали от рвоты и диареи, которую невозможно было остановить — привычные препараты не помогали.