В Воронеже пьяная ссора завершилась поножовщиной

В Воронеже двое бездомных мужчин пьянствовали. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции. Когда спиртное закончилось, собутыльники отправились спать в заброшенный гараж. При входе в помещение они поспорили о том, кто должен перешагнуть порог первым. Во время словесной перепалки 64-летний злоумышленник достал нож и пырнул им в бок 60-летнему потерпевшему.