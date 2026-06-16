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Известный минский врач погиб во время подводной охоты в Полоцком районе

МИНСК, 16 июн — Sputnik. Тело мужчины обнаружено сегодня во время поисковых работ маневренно-поисковой группой совместно с МЧС на озере Ведето Полоцкого района, сообщили в Белорусском республиканском обществе спасения на водах (ОСВОД).

Источник: Sputnik.by

Погибшим оказался известный врач-уролог из Минска, заведующий отделением минской городской клинической больницы скорой медицинской помощи (ГКБСМП) Геннадий Щетко.

Ранее в соцсетях, в том числе на страницах поисково-спасательных отрядов «Феникс» и «Ангел», появилось объявлении о розыске 47-летнего жителя столицы. Сообщалось, что Геннадий Щетко отправился на подводную охоту на озеро Ведето в Полоцком районе, с 12 июня связь с ним пропала. Мужчину разыскивали четверо суток.

«Сегодня при проведении поисковых работ маневренно-поисковой группой совместно с МЧС на озере Ведето Полоцкого района обнаружен мужчина 1978 года рождения. Еще 12 июня мужчина отправился на подводную охоту, однако на берег не вернулся», — говорится в сообщении ОСВОД.

В Telegram-канале ГКБСМП также появился пост, подтверждающий, что трагически погибший мужчина — врач, которого разыскивали.

«Коллектив больницы глубоко скорбит по поводу трагической гибели нашего коллеги Щетко Геннадия Александровича (…) Дата и время прощания с Геннадием Александровичем будет размещена на официальном сайте учреждения и в наших социальных сетях», — сообщили в ГКБСМП.

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