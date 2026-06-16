Женщина пострадала при пожаре в бане в селе в Пильнинском округе

66-летняя женщина пострадала при возгорании в бане в селе Можаров Майдан, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Оказалось, что женщина пыталась растопить баню бензином. Горючая жидкость вспыхнула и попала на пострадавшую. К счастью, ей на помощь пришли родственники, которые оперативно потушили пожар на площади 2 кв. м до прибытия МЧС.
«Пострадавшую госпитализировали в Пильнинскую ЦРБ», — рассказали в чрезвычайном ведомстве.
Ранее нижегородцев предупреждали о высокой пожароопасности лесов и торфяников.
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