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Женщина пострадала при пожаре в бане в селе в Пильнинском округе

Пострадавшая пыталась растопить баню бензином.

66-летняя женщина пострадала при возгорании в бане в селе Можаров Майдан, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Оказалось, что женщина пыталась растопить баню бензином. Горючая жидкость вспыхнула и попала на пострадавшую. К счастью, ей на помощь пришли родственники, которые оперативно потушили пожар на площади 2 кв. м до прибытия МЧС.

«Пострадавшую госпитализировали в Пильнинскую ЦРБ», — рассказали в чрезвычайном ведомстве.

Ранее нижегородцев предупреждали о высокой пожароопасности лесов и торфяников.

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