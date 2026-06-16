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Три человека пострадали при опрокидывании автомобиля в Подмосковье

На трассе М-1 «Беларусь» в Подмосковье произошло ДТП с участием Chery Tiggo. Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся, в результате чего пострадали три человека, включая 8-летнюю девочку.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Подмосковье произошло дорожно-транспортное происшествие на трассе М-1 «Беларусь», в результате которого серьезные травмы получили три человека, включая ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспас».

По предварительной информации, 15 июня около 17:00 на 147-м километре автодороги в направлении Москвы водитель автомобиля Chery Tiggo не справилась с управлением из-за неблагоприятных погодных условий: машина попала в «водяную подушку», потеряла сцепление с дорогой, вылетела в кювет и несколько раз перевернулась.

В результате инцидента из салона транспортного средства выбросило двух пассажирок — 8-летнюю девочку и 19-летнюю девушку. Также травмы получил 30-летний мужчина, находившийся на переднем сиденье. Женщина, управлявшая автомобилем, в аварии не пострадала.

Прибывшие на место происшествия специалисты пожарно-спасательной части № 234 «Мособлпожспаса» обесточили транспортное средство. Все пострадавшие были экстренно госпитализированы в Можайскую центральную районную больницу.

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