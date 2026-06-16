Три человека пострадали при опрокидывании автомобиля в Подмосковье

В Подмосковье произошло дорожно-транспортное происшествие на трассе М-1 «Беларусь», в результате которого серьезные травмы получили три человека, включая ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспас».
По предварительной информации, 15 июня около 17:00 на 147-м километре автодороги в направлении Москвы водитель автомобиля Chery Tiggo не справилась с управлением из-за неблагоприятных погодных условий: машина попала в «водяную подушку», потеряла сцепление с дорогой, вылетела в кювет и несколько раз перевернулась.
В результате инцидента из салона транспортного средства выбросило двух пассажирок — 8-летнюю девочку и 19-летнюю девушку. Также травмы получил 30-летний мужчина, находившийся на переднем сиденье. Женщина, управлявшая автомобилем, в аварии не пострадала.
Прибывшие на место происшествия специалисты пожарно-спасательной части № 234 «Мособлпожспаса» обесточили транспортное средство. Все пострадавшие были экстренно госпитализированы в Можайскую центральную районную больницу.