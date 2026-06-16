Три человека пострадали при опрокидывании автомобиля в Подмосковье

По предварительной информации, 15 июня около 17:00 на 147-м километре автодороги в направлении Москвы водитель автомобиля Chery Tiggo не справилась с управлением из-за неблагоприятных погодных условий: машина попала в «водяную подушку», потеряла сцепление с дорогой, вылетела в кювет и несколько раз перевернулась.