Суд отменил оправдательный приговор екатеринбурженке по делу об убийстве ребенка

Напомним, в апреле 2025 года в Екатеринбурге в квартире дома на улице Сиреневый бульвар погиб трехлетний мальчик. Как полагало обвинение, мать ребенка Наталия Гусева избила сына, причинив ребенку телесные повреждения. В больницу она обратилась только после вмешательства знакомого. Кроме того, обвинение считало, что в день возвращения из детской больницы женщина вновь применила насилие к мальчику. В результате от полученных травм мальчик скончался.