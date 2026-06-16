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В Ростовской области в результате атаки БПЛА поврежден фасад дома

Силы ПВО уничтожили беспилотники в Азовском и Родионово-Несветайском районах, а также в Батайске.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области силы ПВО уничтожили беспилотники в Азовском и Родионово-Несветайском районе. Воздушная атака на регион произошла днем 16 июня, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Глава региона уточнил, что в результате падения обломков БПЛА в хуторе Курган Азовского района оказался поврежден фасад дома.

— По предварительной информации пострадавших нет. Возгорание не зафиксировано, — рассказал губернатор.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.

Напомним, в ночь на 16 июня в Ростовской области уничтожили 35 беспилотников. В результате происшествия никто не пострадал.

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