В Сочи составили 12 протоколов на нелегальных таксистов в аэропорту

Рейды проводятся на регулярной основе во всех районах Сочи. Особое внимание уделяется аэропорту — рабочая группа дежурит на территории воздушной гавани ежедневно. В Краснодарском крае действует запрет на предложение услуг такси в аэропортах, на железнодорожных и автовокзалах вне специально отведённых для этого мест. Штраф для частных лиц составляет 5 тысяч рублей, для предпринимателей — 20 тысяч, для юридических лиц — 50 тысяч рублей.