В Сочи составили 12 протоколов на нелегальных таксистов в аэропорту

На транспортных узлах Сочи в летний сезон усилена работа по пресечению деятельности нелегальных таксистов. Совместные рейды межведомственной рабочей группы в сфере автотранспорта прошли в Адлерском и Центральном районах города. Они организованы для того, чтобы пресечь навязчивое предложение услуг такси со стороны нелегальных перевозчиков.
Подобный «сервис» не только формирует негативный имидж курорта, но и представляет реальную опасность для пассажиров. Власти настаивают на том, чтобы все транспортные перевозки в городе осуществлялись на законных основаниях. К нарушителям применяются меры административного воздействия — с начала июня в ходе рейдов составлено уже 12 административных протоколов.
Рейды проводятся на регулярной основе во всех районах Сочи. Особое внимание уделяется аэропорту — рабочая группа дежурит на территории воздушной гавани ежедневно. В Краснодарском крае действует запрет на предложение услуг такси в аэропортах, на железнодорожных и автовокзалах вне специально отведённых для этого мест. Штраф для частных лиц составляет 5 тысяч рублей, для предпринимателей — 20 тысяч, для юридических лиц — 50 тысяч рублей.