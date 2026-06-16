Водолазы ищут упавшего в водоем под Волгоградом рыбака

15 июня 2026 года в акватории Никитинского пруда в хуторе Никитинский Кумылженского района Волгоградской области перевернулась лодка с тремя мужчинами. Двое выбрались на берег. Третий скрылся под водой и на поверхности больше не появился.
Пострадавший — мужчина 1962 года рождения. По заявке ОМВД России по Кумылженскому району к поисковым работам приступили водолазы Урюпинского поисково-спасательного подразделения ГКУ Служба спасения Волгоградской области.
Поиск тела продолжается. Обстоятельства опрокидывания плавсредства устанавливаются.
Ранее сообщалось о массовом отравлении посетителей в кафе Камышина.