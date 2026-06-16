Готовили теракты. Назначена дата прений сторон по делу захватчиков СИЗО

В Южном окружном военном суде завершается исследование материалов по резонансному делу о захвате заложников в ростовском СИЗО-1, которое произошло два года назад. Событие потярсло не только город, но и всю страну. С замиранием сердца люди следили за происхоядщим, переживая за судьбу пленников.
Как рассказала rostov.aif.ru пресс-секретарь Южного окружного военного суда Виктория Мищенко, 1 июля стороны перейдут к судебным прениям. В ходе процесса раскрылись пугающие подробности: побег боевиков был лишь первым этапом подготовки к серии громких терактов. Подробности — в материале rostov.aif.ru.
От побега до терактов.
16 июня 2024 года СИЗО-1 в самом центре Ростова — на проспекте Кировском стало эпицентром чрезвычайного происшествия: шестеро радикалов, трое из которых ранее были осуждены за терроризм, напали на сотрудников ГУФСИН и взяли в заложники двоих мужчин.
Тогда захватчики выдвинули свои требования. В сети появилось видео, где они сообщали о своих намерениях. На кадрах было видно, что руки пленников связаны. К месту событий стягивались силы правоохранительных органов, включая специалистов из Москвы, а вокруг здания собралось множество журналистов.
Позже, единственный выживший во время штурма обвиняемый Даниил Камнев* во время показаний в суде рассказал как вместе с подельниками готовился к захвату.
На скамье подсудимых оказались Малик Гандалоев*, Рамазан Албеков*, Магомед Алханов* и Адам Кодзоев*. Им предъявлены обвинения в участии в запрещённой в России террористической организации и покушении на теракт.
Установлено, все фигуранты вступили в ряды международной террористической организации, деятельность которой запрещена в РФ, прямо за решёткой. Это произошло всего за две недели до начала активных действий. Выяснилось, что их планы простирались гораздо дальше простого побега.
Всё началось с того, что группа из девяти заключённых, сумев наладить связь между камерами, попыталась спуститься из окон на самодельной верёвке. Однако импровизированный канат не выдержал, и один из беглецов сорвался. Посчитав это дурным знаком, часть заключённых во главе с Магомедом Алхановым* решила вернуться в камеры, но шестеро продолжили побег.
Хотели уркасть оружие и скрыться.
Боевики намеревались прорваться на улицы Ростова. Их следующей мишенью должен был стать ближайший пункт полиции: захватив его, преступники планировали завладеть арсеналом оружия, после чего скрыться в других регионах для совершения кровавых терактов. Лидером группировки следствие называет Тамерлана Гиреева*.
Вооружившись пожарными топорами и резиновыми дубинками, они взяли в заложники двух сотрудников ФСИН — начальника оперативного управления регионального УФСИН Александра Б. и инспектора Виктора К.
Город замер в ожидании. Вокруг СИЗО выставили плотное оцепление, а для переговоров привлекли духовного наставника. Однако террористы отвергли любые компромиссы. Поняв, что уговоры бессильны, спецназ пошёл на штурм. В ходе операции часть террористов была ликвидирована, остальные взяты живыми, а заложников удалось спасти.
Александр Б., бывший заложником при захвате СИЗО-1, рассказал в суде, что все семь часов плена террористы непрерывно держали нож у его горла. Все преступники были вооружены заточками.
Материалы уголовного дела насчитывают более 15 томов. Почти все подсудимые полностью признали свою вину. Исключение составил лишь Адам Кодзоев*, который ограничился частичным признанием, заявив судье, что пока не готов дать конкретики. Сейчас процесс близится к завершению. Rostov.aif.ru продолжит следить за развитием событий.
*Внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.