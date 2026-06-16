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Силы ПВО отразили атаку беспилотников в Нижнем Новгороде 16 июня

Повреждения оказались незначительными, пострадавших нет.

Источник: Комсомольская правда

Силы противовоздушной обороны утром 16 июня работали в Нижнем Новгороде. На одном из объектов были зафиксированы локальные незначительные повреждения. При этом жилая инфраструктура не пострадала, а информации о раненых не поступало. Сейчас на месте продолжают работать оперативные службы, сообщил мэр города Юрий Шалабаев в своём телеграм-канале.

По данным Министерства обороны России, с 7:00 до 14:00 по московскому времени дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 151 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями нескольких регионов страны.

Помимо Нижегородской области, беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Орловской, Ростовской, Липецкой, Ярославской, Владимирской, Смоленской, Рязанской, Тульской и Калужской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и акваториями Азовского и Черного морей.

Власти Нижнего Новгорода подчеркнули, что угрозы для жителей нет.

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