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В Ялте при пожаре в жилом доме погибли три человека

В Ялте на улице Сосновой произошел крупный пожар в жилом доме. Сообщение о возгорании поступило ночью, огонь охватил 560 квадратных метров. Спасатели МЧС ликвидировали пожар к вечеру, при разборе конструкций обнаружены тела трех погибших.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Спасатели ликвидировали крупный пожар в жилом доме на улице Сосновой в Ялте. В результате происшествия погибли три человека, сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 01:07 по московскому времени. Огонь охватил площадь в 560 квадратных метров. Полная ликвидация пожара была зафиксирована в 16:25.

При разборе конструкций здания были обнаружены тела трех погибших.

Установление обстоятельств произошедшего взяла на контроль прокуратура.

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