В Ялте при пожаре в жилом доме погибли три человека

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 01:07 по московскому времени. Огонь охватил площадь в 560 квадратных метров. Полная ликвидация пожара была зафиксирована в 16:25.
При разборе конструкций здания были обнаружены тела трех погибших.
Установление обстоятельств произошедшего взяла на контроль прокуратура.
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