В колонию за мошенничество с ювелиркой угодила жительница Воронежа

Затем мошенница звонила в колл-центр организации-доставщика и, представляясь именами потерпевших, под предлогом указания неверного абонентского номера при оформлении посылки, меняла на тот, что был в ее распоряжении. Получив смс-уведомление с кодом от постамата, она забирала посылки и распоряжалась похищенным в личных целях. В результате двум потерпевшим нанесла ущерб на сумму 1,3 миллиона рублей. Ее преступную деятельность пресекли сотрудники полиции.