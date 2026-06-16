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В Петербурге задержали мужчину за убийство собутыльника 100 ударами ножа

Следственный комитет сообщает о задержании жителя Петербурга по подозрению в убийстве. Трагедия произошла 15 июня во время распития алкоголя. Словесная ссора переросла в поножовщину, в результате которой потерпевший получил около 100 ножевых ранений.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в жестоком убийстве своего собутыльника. Нападавший нанес жертве около 100 ударов ножом, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по городу.

По версии следствия, трагедия произошла 15 июня в одной из квартир на Октябрьской набережной. Двое мужчин распивали алкогольные напитки, когда между ними возник словесный конфликт, быстро переросший в поножовщину.

«Фигурант нанес потерпевшему около 100 ударов ножом. После совершенного преступления он ушел к себе домой, где позже был задержан», — говорится в официальном сообщении ведомства в мессенджере MAX.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). В ближайшее время задержанному будет избрана мера пресечения.