В Петербурге задержали мужчину за убийство собутыльника 100 ударами ножа

Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в жестоком убийстве своего собутыльника. Нападавший нанес жертве около 100 ударов ножом, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по городу.
По версии следствия, трагедия произошла 15 июня в одной из квартир на Октябрьской набережной. Двое мужчин распивали алкогольные напитки, когда между ними возник словесный конфликт, быстро переросший в поножовщину.
«Фигурант нанес потерпевшему около 100 ударов ножом. После совершенного преступления он ушел к себе домой, где позже был задержан», — говорится в официальном сообщении ведомства в мессенджере MAX.
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). В ближайшее время задержанному будет избрана мера пресечения.