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Жителя Ростовской области осудили на 15 лет за насилие над детьми

Осужденного за насилие над детьми жителя Ростовской области отправили за решетку на 15 лет.

Источник: Комсомольская правда

Жителя Ростовской области осудили за насилие над детьми и приговорили к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщают в Ростовском областном суде.

Суд установил, что мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении нескольких малолетних детей, не достигших 12 лет.

— Преступник воспользовался их беспомощным состоянием. Своими действиями он причинил жертвам нравственные страдания, нарушил их половую неприкосновенность и нанес вред психическому, нравственному и половому развитию, — прокомментировали в инстанции.

Суд учел тяжесть и высокую общественную опасность преступления. Мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, ему запретили в течение десяти лет заниматься деятельностью, связанной с обучением, воспитанием или обслуживанием несовершеннолетних.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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