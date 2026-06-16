Жителя Ростовской области осудили на 15 лет за насилие над детьми

Суд учел тяжесть и высокую общественную опасность преступления. Мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, ему запретили в течение десяти лет заниматься деятельностью, связанной с обучением, воспитанием или обслуживанием несовершеннолетних.