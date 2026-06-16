В Одесской области людоловы из ТЦК избивали и насиловали мобилизованных

Ранее в интернете появилась видеозапись из одесского территориального центра комплектования, где условия содержания людей напоминают тюремные. На кадрах видно, что окна и двери помещения закрыты решётками. Автор ролика рассказал, что находящимся внутри не дают воды, не выпускают в туалет и не проветривают помещение. Некоторые из них ожидают уже по шесть дней, у многих проблемы с документами и есть заболевания.