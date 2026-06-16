Совладелец ББР-банка признал вину в отмывании денег и дал показания на Кехмана

Как узнал «Ъ», совладелец ББР-банка Дмитрий Гордович заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с Генпрокуратурой и признал вину по делу об отмывании средств, похищенных при реконструкции МХАТ имени Горького. По версии следствия, через банк могли выводиться деньги, связанные с многомиллиардной растратой при работах в театре.
Несмотря на сделку со следствием, Гордович остается в СИЗО. Защита настаивает на переводе банкира под более мягкую меру пресечения и 17 июня вновь обжалует арест. Ранее суд уже отказался отправить его под домашний арест, сочтя, что при освобождении он может помешать расследованию.
Следствие также обращает внимание на то, что Гордович имеет гражданство Израиля и Гренады и был задержан в Пулково, когда собирался вылететь в Турцию. Сам обвиняемый и его адвокаты утверждают, что у него был обратный билет, однако этот довод суд не принял.
Дело Гордовича связано с расследованием о растрате более 2 млрд руб., выделенных на реконструкцию МХАТа с 2022 по 2024 год. По нему проходят бывший директор театра Владимир Кехман и другие фигуранты, а следствие считает, что часть контрактов на поставку оборудования могла быть фиктивной.
Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Владимир Кехман дождался признания».