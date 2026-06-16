Совладелец ББР-банка признал вину в отмывании денег и дал показания на Кехмана

Следствие также обращает внимание на то, что Гордович имеет гражданство Израиля и Гренады и был задержан в Пулково, когда собирался вылететь в Турцию. Сам обвиняемый и его адвокаты утверждают, что у него был обратный билет, однако этот довод суд не принял.