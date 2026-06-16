Глава СКР Бастрыкин потребовал доклад о нападении собак на ребенка в Волгодонске

— По данным СМИ, на городском пляже стая бездомных животных набросилась на десятилетнего мальчика. Ребенок, укушенный за ногу, попал в больницу. В тот же день на этом же пляже от нападения бродячих собак пострадал мужчина, — рассказали в СУ СК по Ростовской области.