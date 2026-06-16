Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ сообщают о крушении украинского МиГ-29 в Хмельницкой области

В Хмельницкой области, предположительно, произошла авиакатастрофа. Местные паблики сообщают, что в селе Москалёвка пролетел самолёт, после чего раздался взрыв.

Источник: Life.ru

При этом ранее областная военная администрация предупреждала о запланированных учениях, предстоящих с 11:00 до 17:00. Официальных комментариев о причинах взрыва пока не поступало. По данным УНИАН, разбился истребитель МиГ-29.

Ранее сообщалось, что в Бориспольском районе Киевской области после удара беспилотника загорелась нефтебаза. На место сразу прибыли сотрудники экстренных служб. Удар пришёлся по объекту в селе Переяславское. Бензовозы уже покидают территорию, опасаясь повторной атаки.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.