СК проводит проверку из-за перебоев с водоснабжением в Зимовниках

Следственные органы инициировали проверку в связи с инцидентом на насосной станции в Зимовниковском районе.
В посёлке Зимовники с первых дней июня ряд улиц остался без воды. Причиной стала поломка трансформатора на насосной станции. Сообщения о проблеме появились в социальных сетях, после чего сотрудники регионального Следкома начали доследственную проверку.
В настоящее время следователи устанавливают все детали произошедшего. Руководство следственного управления контролирует ход расследования. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.