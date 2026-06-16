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СК проводит проверку из-за перебоев с водоснабжением в Зимовниках

Причиной стала поломка трансформатора на насосной станции.

Следственные органы инициировали проверку в связи с инцидентом на насосной станции в Зимовниковском районе.

В посёлке Зимовники с первых дней июня ряд улиц остался без воды. Причиной стала поломка трансформатора на насосной станции. Сообщения о проблеме появились в социальных сетях, после чего сотрудники регионального Следкома начали доследственную проверку.

В настоящее время следователи устанавливают все детали произошедшего. Руководство следственного управления контролирует ход расследования. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.