На проспекте Мира в Москве произошла массовая авария

На проспекте Мира в Москве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
«На проспекте Мира произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — говорится в Telegram-канале ведомства.
В настоящее время движение на данном участке автодороги существенно затруднено. Дептранс рекомендует водителям заранее планировать маршруты и выбирать пути объезда.