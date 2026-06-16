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На проспекте Мира в Москве произошла массовая авария

Массовое ДТП на проспекте Мира привело к серьезным затруднениям движения в столице. Оперативные службы города работают на месте аварии. Дептранс рекомендует автомобилистам заранее планировать маршруты и избегать данного участка дороги.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Nikita Ermilov/CC0

На проспекте Мира в Москве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«На проспекте Мира произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В настоящее время движение на данном участке автодороги существенно затруднено. Дептранс рекомендует водителям заранее планировать маршруты и выбирать пути объезда.