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Диана Шурыгина пыталась сбежать из России перед своим задержанием

Участница ток-шоу «Пусть говорят», блогерша Диана Шурыгина, по данным Telegram-канала Shot, собиралась уехать на Бали незадолго до задержания.

Участница ток-шоу «Пусть говорят», блогерша Диана Шурыгина, по данным Telegram-канала Shot, собиралась уехать на Бали незадолго до задержания.

Как утверждает источник, девушка планировала покинуть Россию и отправиться в Индонезию, однако ее задержали за несколько дней до предполагаемого вылета. При этом в начале года Шурыгина вернулась из-за границы и поселилась в жилом комплексе «Пресня Сити» в Москве.

По информации канала, отец Шурыгиной не знает о происходящем с дочерью, поскольку находится в зоне СВО.

Ранее сообщалось, что Шурыгина стала фигуранткой уголовного дела, связанного с изготовлением и распространением порнографических материалов. Суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста. В случае признания виновной ей может грозить до шести лет лишения свободы.

Бывший молодой человек Шурыгиной Святослав Гусев утверждал, что после расставания девушка сотрудничала с украинским агентством и снималась в откровенных видео.