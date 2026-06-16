Диана Шурыгина пыталась сбежать из России перед своим задержанием

Как утверждает источник, девушка планировала покинуть Россию и отправиться в Индонезию, однако ее задержали за несколько дней до предполагаемого вылета. При этом в начале года Шурыгина вернулась из-за границы и поселилась в жилом комплексе «Пресня Сити» в Москве.