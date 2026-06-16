Выпил, угнал и получил уголовное дело: в Волжском задержан похититель авто

В Волжском правоохранители задержали на дороге нетрезвого автомобилиста на угнанной машине. Подробностями дела поделились в главке МВД по Волгоградской области.
В полицию обратилась 22 летняя жительница города спутника. По ее словам, она вечером припарковала свою машину марки Mercedes у дома, а проснувшись ночью легковушки уже не обнаружила. Однако, перед этим девушка провела вечер в компании 25-летнего знакомого.
Оперативники задержали подозреваемого прямо за рулем этой же иномарки. Мужчина не стал отпираться и сознался, что забрал машину. Он решил покататься, когда владелица авто уснула после совместного застолья.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за использование чужого транспорта без цели хищения, а также он получил административное наказание за вождение в нетрезвом виде. Машина вернулась к владелице, а ее приятель будет ждать суда под подпиской о невыезде.
Раннее правоохранители вычислили в областном центре угонщика, который пытался замести следы спичками.