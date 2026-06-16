Автомобилиста с травмами госпитализировали в больницу после ДТП с грузовиком

Примерно в 13:40 на 24-м километре трассы Нижний Новгород — Саратов произошла серьезная авария. 63-летний мужчина находился за рулем автомобиля Chevrolet Niva в сонном состоянии, из-за чего не справился с управлением и столкнулся с грузовиком Shacman под управлением 51-летнего водителя.