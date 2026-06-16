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Автомобилиста с травмами госпитализировали в больницу после ДТП с грузовиком

Пострадавший находился за рулем в сонном состоянии и не уследил за дорогой.

Источник: Нижегородская правда

Сегодня, 16 июня, в Кстовском районе автомобилист столкнулся с грузовиком. Об этом сообщает УГИБДД по Нижегородской области.

Примерно в 13:40 на 24-м километре трассы Нижний Новгород — Саратов произошла серьезная авария. 63-летний мужчина находился за рулем автомобиля Chevrolet Niva в сонном состоянии, из-за чего не справился с управлением и столкнулся с грузовиком Shacman под управлением 51-летнего водителя.

В результате ДТП пострадал водитель отечественного внедорожника. С диагностированными травмами по всему телу его доставили в Кстовскую ЦРБ.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что пассажирка иномарки скончалась, угодив на машине в кювет в Сокольском округе.