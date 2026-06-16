Минобороны подтвердило, что «Адмирал Григорович» произвёл упредительную стрельбу по яхте в Ла-Манше

Для привлечения внимания экипажа яхты были запущены сигнальные ракеты и поданы звуковые сигналы. Несмотря на эти предупреждения, яхта продолжала опасно приближаться. Когда расстояние между судами сократилось до критических 150 метров, командир фрегата принял решение о применении упредительной стрельбы из стрелкового оружия по курсу яхты. Этот решительный шаг заставил яхту немедленно изменить курс и начать удаляться от российского военного корабля.