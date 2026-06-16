Минобороны подтвердило, что «Адмирал Григорович» произвёл упредительную стрельбу по яхте в Ла-Манше

«В соответствии с международными правилами предупреждения столкновений судов в море экипаж фрегата сделал несколько попыток вызвать на связь гражданское судно на международном радиоканале. Никаких изменений курса следования яхты или ответа на запросы по международному радиоканалу не последовало», — говорится в сообщении Минобоорны.
Для привлечения внимания экипажа яхты были запущены сигнальные ракеты и поданы звуковые сигналы. Несмотря на эти предупреждения, яхта продолжала опасно приближаться. Когда расстояние между судами сократилось до критических 150 метров, командир фрегата принял решение о применении упредительной стрельбы из стрелкового оружия по курсу яхты. Этот решительный шаг заставил яхту немедленно изменить курс и начать удаляться от российского военного корабля.
Экипаж фрегата «Адмирал Григорович» подчёркивает, что все предпринятые действия были строго в рамках международных правил судоходства и направлены на предотвращение столкновения.
Телеканал Sky News ранее сообщал, что фрегат «Адмирал Григорович» произвёл предупредительные выстрелы после сближения с яхтой под британским флагом в Ла-Манше. После инцидента британские и французские корабли были приведены в боевую готовность.
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