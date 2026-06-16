Четверо нидерландских военных пострадали в ходе учений в ФРГ

Предполагается, что причиной травм стало столкновение боевых машин. Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее Германия объявила, что с середины 2026 года германо-нидерландский корпус станет тактическим штабом НАТО для Латвии и Эстонии в рамках обновлённых оборонных планов альянса. Размещение дополнительного штаба в регионе должно усилить координацию сил НАТО и укрепить систему сдерживания России.
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