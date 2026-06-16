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Четверо нидерландских военных пострадали в ходе учений в ФРГ

В Германии, в районе города Мюнстер, четверо военнослужащих из Нидерландов пострадали во время учений. Как сообщает портал Hart van Nederland, ссылаясь на военную полицию, бойцы принадлежат к 13-й легкой и 43-й механизированной бригадам.

Источник: Life.ru

Предполагается, что причиной травм стало столкновение боевых машин. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее Германия объявила, что с середины 2026 года германо-нидерландский корпус станет тактическим штабом НАТО для Латвии и Эстонии в рамках обновлённых оборонных планов альянса. Размещение дополнительного штаба в регионе должно усилить координацию сил НАТО и укрепить систему сдерживания России.

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