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Московская гонщица Мара Багдасарян вновь предстанет перед судом из-за налогов

Московская гонщица Мара Багдасарян, которая приобрела известность в 2010-х, вновь предстанет перед судом из-за задолженности перед управлением Федеральной налоговой службы (ФНС) по Кировской области. Об этом во вторник, 16 июня, сообщила «Российская газета» со ссылкой на материалы дела.

Московская гонщица Мара Багдасарян, которая приобрела известность в 2010-х, вновь предстанет перед судом из-за задолженности перед управлением Федеральной налоговой службы (ФНС) по Кировской области. Об этом во вторник, 16 июня, сообщила «Российская газета» со ссылкой на материалы дела.

— Судебное разбирательство по этому вопросу состоится в июле, — передает портал.

Другие подробности дела остались неизвестными. Мара Багдасарян начала водить в 15 лет, она стала известной благодаря уличным гонкам, штрафам и авариям. В 2017 году ее пожизненно лишили прав, но она продолжала попадаться сотрудникам ГИБДД в связи с опасным вождением.

31 августа 2025 года появилась информация о том, что на фоне убытков бизнеса отца Мары Багдасарян на сумму 50 миллионов рублей у девушки появилась задолженность перед ФНС в размере 1,5 миллиона рублей. Также ей выписали штрафы на автомобиль Mercedes за проезд по платной дороге на сумму 2072 рубля.

6 августа стало известно, что олимпийской чемпионке Елене Исинбаевой заблокировали банковские счета в России из-за долга перед ФНС в размере 283 тысяч рублей.