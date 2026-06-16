Московская гонщица Мара Багдасарян вновь предстанет перед судом из-за налогов

31 августа 2025 года появилась информация о том, что на фоне убытков бизнеса отца Мары Багдасарян на сумму 50 миллионов рублей у девушки появилась задолженность перед ФНС в размере 1,5 миллиона рублей. Также ей выписали штрафы на автомобиль Mercedes за проезд по платной дороге на сумму 2072 рубля.