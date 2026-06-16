Московская гонщица Мара Багдасарян вновь предстанет перед судом из-за налогов

Московская гонщица Мара Багдасарян, которая приобрела известность в 2010-х, вновь предстанет перед судом из-за задолженности перед управлением Федеральной налоговой службы (ФНС) по Кировской области. Об этом во вторник, 16 июня, сообщила «Российская газета» со ссылкой на материалы дела.
— Судебное разбирательство по этому вопросу состоится в июле, — передает портал.
Другие подробности дела остались неизвестными. Мара Багдасарян начала водить в 15 лет, она стала известной благодаря уличным гонкам, штрафам и авариям. В 2017 году ее пожизненно лишили прав, но она продолжала попадаться сотрудникам ГИБДД в связи с опасным вождением.
31 августа 2025 года появилась информация о том, что на фоне убытков бизнеса отца Мары Багдасарян на сумму 50 миллионов рублей у девушки появилась задолженность перед ФНС в размере 1,5 миллиона рублей. Также ей выписали штрафы на автомобиль Mercedes за проезд по платной дороге на сумму 2072 рубля.
6 августа стало известно, что олимпийской чемпионке Елене Исинбаевой заблокировали банковские счета в России из-за долга перед ФНС в размере 283 тысяч рублей.