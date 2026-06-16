«Яблоку негде упасть»: Клопы оккупировали депо метро в Бухаресте

Ранее сообщалось, что глобальное потепление может существенно скорректировать фауну Московской области. В числе потенциальных новоселов — каракурт, близкий родственник знаменитой «чёрной вдовы». Хотя на данный момент климатические условия региона слишком суровы для этого южного паука, в долгосрочной перспективе ситуация рискует измениться. Кроме того, уже в горизонте 5−7 лет областные экосистемы ожидает экспансия боливарии короткокрылой — хищного богомола, который успешно закрепился в черноземных регионах, включая Воронежскую и Тамбовскую области.