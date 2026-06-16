Трое бородатых мужчин накормили медвежонка снюсом в частном зоопарке в Ингушетии

На кадрах дикое животное используют просто как игрушку для сомнительного хайпа. Медвежонку дают вещество, которое не предназначено для зверей и может быть очень опасным, а рядом стоят, вероятно, совсем недалёкие люди, которые веселятся, снимая происходящее на телефон и не думая о последствиях. Вот только весёлого здесь нет ничего — только мерзость, жестокость и полное отсутствие адекватности.