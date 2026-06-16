В Белгородской области при атаках ВСУ пострадали пять мирных жителей

В селе Погромец Волоконовского округа дрон атаковал автомобиль, в результате чего двое получили травмы. Женщина с ушибом грудной клетки и мужчина с переломом ключицы и травмой живота были доставлены в Волоконовскую ЦРБ, а затем переведены в Валуйскую ЦРБ для дальнейшего лечения. Автомобиль получил повреждения.