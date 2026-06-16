На Украине подтвердили гибель двух пилотов при катастрофе Су-24 под Хмельницким

Экипаж самолёта, состоявший из майора Богдана Загурлюка и старшего лейтенанта Богдана Бабенко, погиб при выполнении задания. На месте происшествия работают экстренные службы, пострадавших среди гражданских нет. Причины катастрофы устанавливаются.
Ранее украинские СМИ сообщали о крушении МиГ-29 в Хмельницкой области. Инцидент произошёл в в селе Москалёвка. Перед катастрофой местные жители слышали звуки взрывов.
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