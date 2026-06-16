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Движение на проспекте Мира восстановлено после ДТП с участием нескольких машин

Движение на проспекте Мира восстановлено после ДТП с участием нескольких машин, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Источник: РИА "Новости"

«Движение на проспекте Мира восстановлено», — говорится в сообщении.

Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщало, что ДТП произошло по адресу: проспект Мира, д. 92, стр. 1. После столкновения на крышу опрокинулся автомобиль такси.