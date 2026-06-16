«Движение на проспекте Мира восстановлено», — говорится в сообщении.
Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщало, что ДТП произошло по адресу: проспект Мира, д. 92, стр. 1. После столкновения на крышу опрокинулся автомобиль такси.
Движение на проспекте Мира восстановлено после ДТП с участием нескольких машин, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
«Движение на проспекте Мира восстановлено», — говорится в сообщении.
Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщало, что ДТП произошло по адресу: проспект Мира, д. 92, стр. 1. После столкновения на крышу опрокинулся автомобиль такси.