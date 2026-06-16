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В Подмосковье Kia сбила 10-летнего мальчика на велосипеде

В Подмосковье водитель Kia сбил 10-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть на велосипеде. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Источник: Life.ru

ДТП произошло сегодня примерно в 18:12 на нулевом километре автодороги «М-7 “Волга” — Электроугли» в городском округе Ногинск. По предварительным данным, легковой автомобиль наехал на ребёнка в момент, когда тот выезжал на дорогу.

Пострадавшего велосипедиста с травмами доставили в больницу. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии. По итогам проверки будет принято решение в установленном законом порядке.

Ранее в Саратове произошло ДТП с пассажирской «Газелью» и автомобилем Lada. В аварии пострадали 11 человек: девять находились в маршрутке, ещё двое — в легковушке.

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